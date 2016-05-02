В КНДР временно запретили свадьбы и похороны

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Власти Северной Кореи ввели временный запрет на проведение свадеб, похорон и других торжественных мероприятий, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Запрет связан с повышенными мерами безопасности перед VII съездом Трудовой партии Кореи, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на чиновника из Южной Кореи.

Южнокорейское агентство Йонхап сообщает, что в связи с подготовкой к съезду также ограничен въезд в Пхеньян, кроме того, власти усилили слежку за своими гражданами, а также надзор за границей с Китаем.

Съезд начнется в эту пятницу и должен укрепить власть северокорейского лидера Ким Чен Ына. На съезде должны быть приняты основные направления внешней и внутренней политики КНДР.