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В Китае запустили пробную эксплуатацию беспилотных автобусов

В Китае запустили пробную эксплуатацию беспилотных автобусов В Юго-Западном городе Китая Чонгинге в пробном режиме были запущены в коммерческую эксплуатацию три автобуса с технологиями автономного вождения.
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5 декабря 2021 г. 21:34
В Китае запустили пробную эксплуатацию беспилотных автобусов

В Юго-Западном городе Китая Чонгинге в пробном режиме были запущены в коммерческую эксплуатацию три автобуса с технологиями автономного вождения.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, разработанные китайским технологическим гигантом Baidu автобусы под названием Robobus имеют длину 5,9 метра и развивают крейсерскую скорость около 40 км в час. Они оснащены технологией автоматизации четвертого уровня.

Автобусы способны осуществлять прицельную остановку и перемещаться при сложных условиях городских дорог, а также полностью удовлетворяют требования по эксплуатации автобусов в нормальном режиме, сообщили в компании Baidu, добавив, что новые транспортные средства курсируют по рабочему маршруту почти 10 км в обоих направлениях.

Жители города могут сесть на новые интеллектуальные автобусы после оплаты проезда с использованием технологии распознавания лиц, IC-карт или платежной системы Alipay.

По словам сотрудника службы безопасности автоматического вождения Baidu в Чонгинге Чжан Шаньгуя, беспилотные автобусы уже были введены в эксплуатацию в таких китайских городах, как Гуанчжоу, и Цанчжоу, а Чонгинг является одним из первых городов в Китае, где была проведена их коммерческая эксплуатация.

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