О нас

В Китае запущен первый завод по производству искусственного мяса

В Китае запущен первый завод по производству искусственного мяса Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса, это поможет Китаю обеспечить продовольственную безопасность и выйти на международный рынок.
Это интересно
10 августа 2023 г. 14:01
В Китае запущен первый завод по производству искусственного мяса

Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса, это поможет Китаю обеспечить продовольственную безопасность и выйти на международный рынок.

Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Завод по производству культивированного мяса имеет биореактор объемом 2 тыс. литров. Со временем число оборудования увеличится, а стоимость продукции уменьшится до менее 100 долларов за килограмм при сохранении высокого качества.

"Выводы, сделанные из этого пилотного производства, будут использованы для нашего коммерческого производственного комплекса, который мы планируем завершить к 2025 году и который сможет производить сотни тонн продукции в год", – приводит издание слова гендиректора компании CellX Ян Цзыляна.

По его словам, позже в этом году компания CellX обратится к США и Сингапуру для получения разрешения на сбыт искусственного мяса. На сегодняшний день только в этих странах одобрена продажа выращенного в лаборатории мяса. Китайская компания планирует выйти на международный рынок к 2025 году.

Как утверждает SCMP, создание пилотной версии завода является прорывом для Китая. Перед страной стоит задача – найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 млрд человек.

В январе 2022 года министерство сельского хозяйства КНР опубликовало пятилетний сельскохозяйственный план. Тогда в документе впервые упоминались различные инновационные продукты, среди которых было и культивированное мясо.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
8 августа 2023 г. 15:41
Президент Азербайджана вручил орден Истиглал народному артисту Расиму Балаеву
ФотоПрезидент Азербайджана вручил орден "Истиглал" народному артисту Расиму Балаеву
8 августа 2023 г. 14:53
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
8 августа 2023 г. 13:16
Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
ФотоВведены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
7 августа 2023 г. 17:30
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
7 августа 2023 г. 12:23
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
7 августа 2023 г. 11:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi