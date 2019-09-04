В Китае впервые создали клон котенка для продажи

Китайская компания SinoGene впервые создала клон котенка для продажи. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента компании Ван Инина.

Как стало известно, хозяин клонированного животного не смирился со смертью своего питомца, случившейся из-за внезапной болезни. В связи с этим он решил обратиться в компанию.

Отмечается, что ДНК умершего питомца полностью совпало с его клоном. При этом уточняется, что некоторые особенности характера животных могут иметь отличия.

Также сообщается, что стоимость услуги по клонированию питомца составляет 250 тысяч юаней (66 тысяч манат).

Отметим, что Китайская компания Sinogene в ближайшее время приступит к массовой торговле клонированными котами.