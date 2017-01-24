В Китае ученые обнаружили останки выдры размером с волка

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ На юго-западе Китая ученые обнаружили ископаемые останки выдры размером с волка, передает Report со ссылкой на ВВС.

По мнению ученых, эти животные жили на теплой, влажной заболоченной местности более шести миллионов лет назад.

Огромная выдра, которую назвали Siamogale melilutra, весила около 50 кг и была до двух метров длиной.

То есть это животное было гораздо больше, чем самая большая из выдр, которая живет сегодня. Например, американская гигантская выдра весит до 32 кг.

Найденные ископаемые остатки показывают, что животное имело сильные челюсти и увеличенные коренные зубы.

Окаменелости, среди которых почти полный череп, нижняя челюсть, зубы и кости конечностей, были найдены в китайской провинции Юньнань.

Хотя череп разрушился очень давно в процессе фоссилизации, специалисты смогли восстановить его в цифровом виде. Реконструкция показала, что животное имело признаки выдры и барсука.