В Китае создали знаменитое полотно с помощью 6 тыс. алюминиевых банок - ФОТО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Китае с помощью 6000 алюминиевых банок создали увеличенную копию знаменитой панорамы времен династии Сун (X-XIIвек н.э.) "По реке в день поминовения усопших", передает Report со ссылкой на "Вести".

На создание копии полотна ее автору, жителю провинции Шаньси Гао Баоаню, понадобилось три года. Копия получилась размером 28,8 м длиной и 1,3 м высотой, что в пять раз больше оригинала.

Каждая банка была вскрыта и разрезана для превращения в прямоугольник длиной 21 см, после чего на ней вырезалось соответствующая оригиналу часть изображения. Для абсолютно точного воспроизведения изначальной картины автору пришлось использовать увеличительное стекло. По его словам, ошибки в копировании не превышают 0,3 мм.

Панорама "По реке в день поминовения усопших" была создана Чжан Цзэдуанем в начале XII века н.э. в последние годы правления в Китае династии Сун. На ней в мельчайших подробностях изображена повседневная жизнь жителей имперской столицы того времени города Кайфэн. По степени культурной значимости многие сравнивают данное полотно с "Моной Лизой" Леонардо да Винчи.

Оригинал картины хранится в музее "Гугун" в Пекине и выставляется не чаще чем раз в три года из-за чрезвычайной хрупкости древней бумаги.