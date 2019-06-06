В Китае ребёнок выжил после падения в лифте с 19 этажа - ФОТО

В Китае девятилетняя девочка выжила и не получила никаких травм после падения в сломанном лифте с 19 до первого этажа.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", инцидент зафиксировали установленные в лифте камеры видеонаблюдения.

В Шеньчжэнь провинции Гуандун школьница возвращалась с занятий, на 19 этаже один из пассажиров лифта вышел, и девочка оказалась одна в кабине. В этот момент лифт стал падать на высокой скорости.

Девочка не растерялась и стала нажимать кнопки всех этажей. Несмотря на то, что индикатор ничего не показывал, на первом этаже кабина остановилась. Китаянка нажала на кнопку открытия дверей и смогла выйти.