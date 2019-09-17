 Наверх

В Китае разработана система распознавания человека по рисунку вен на руке

В Китае разработана система распознавания человека по рисунку вен

Китайские исследователи разработали технологию дистанционного распознавания людей по уникальному рисунку вен на его руках. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, создатели считают, что в будущем она сможет заменить QR-код и идентификацию по лицу. Технология, которая получила название AirWave, основана на искусственном интеллекте. Она позволяет различать расположение крупных вен и капилляров. Чтобы пройти идентификацию, пользователю достаточно лишь взмахнуть рукой.

Основатель компании-разработчика Melux Се Цинлу заявил, что их разработка может точно распознать одну руку из миллиарда других менее чем за три десятых секунды.

По словам разработчика, их технология уже применяется в некоторых кафе и в отдельных общественных зонах правительственных учреждений в южной китайской провинции Гуандун. 

В перспективе данная разработка позволит заменить наличные платежи, банковские карты и QR-коды и будет широко применяться в таких сферах, как финансы, общественный транспорт и общественная безопасность.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!