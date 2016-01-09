В Китае разработали первый в мире пассажирский беспилотник - ВИДЕО

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Китайская компания Ehang представила на выставке CES в Лас-Вегасе первый беспилотный аппарат для перевозки пассажиров, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По данным производителя из Гуанчжоу, электрический квадрокоптер Ehang 184 может перевозить одного пассажира весом до 100 кг и предназначен для полетов на высоте 300-500 м над землей. Он оснащен четырьмя винтами и способен развивать скорость до 100 км/час. Максимальная высота полета достигает 3,5 тыс. м.

Шань Сяо, соучредитель и главный финансовый директор компании Ehang, сообщил, что беспилотник должен поступить в продажу уже в этом году, а его цена будет составлять около 200-300 тыс. долларов.