В Китае прооперировали 3-летнюю девочку, родившуюся с 14 пальцами

В Китае прооперировали трехлетнюю девочку, родившуюся с 14 пальцами.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, у ребенка оказались по два лишних пальца на каждой руке.

Кроме того, кисти друг от друга отличались: два левых пальца срослись, а правые – выросли из большого пальца. В ее семье такое отклонение наблюдалось на протяжении пяти поколений.

Девочке провели операцию в центральной больнице медицинского колледжа Шэньяна в северо-восточной провинции Ляонин.

Хирург Чжан Цзе признался, что пациенты с такими проблемами к нему поступают нечасто.

"Операция осложнялась тем, что было непонятно, какие пальцы лучше сохранить, а какие – убрать", – рассказал он.