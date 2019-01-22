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    В Китае подтвердили факт рождения детей с изменённой ДНК

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Власти Китайской Народной Республики подтвердили факт рождения близнецов с изменённой ДНК в результате эксперимента, проведённого в прошлом году Хэ Цзянькуем, учёным из Южного научно-технологического университета.

    Как передает Report, об этом сообщает «Синьхуа».

    Изучение работы Цзянькуя свидетельствует о том, что он создал генетически модифицированных детей, нарушив при этом некоторые законы страны.

    По данным следователей, летом 2016 года учёный создал группу, в состав которой входили в том числе и иностранные специалисты.

    «Персонал... использовал небезопасную технологию для выполнения редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что официально запрещено законом», — говорится в тексте.

    Отмечается, что в эксперименте принимали участие восемь пар.

    В конце 2018 года сообщалось, что в Китае появились на свет первые в мире генетически «отредактированные» дети — близнецы Лулу и Нана.

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