В Китае подтвердили факт рождения детей с изменённой ДНК

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Власти Китайской Народной Республики подтвердили факт рождения близнецов с изменённой ДНК в результате эксперимента, проведённого в прошлом году Хэ Цзянькуем, учёным из Южного научно-технологического университета.

Как передает Report, об этом сообщает «Синьхуа».

Изучение работы Цзянькуя свидетельствует о том, что он создал генетически модифицированных детей, нарушив при этом некоторые законы страны.

По данным следователей, летом 2016 года учёный создал группу, в состав которой входили в том числе и иностранные специалисты.

«Персонал... использовал небезопасную технологию для выполнения редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что официально запрещено законом», — говорится в тексте.

Отмечается, что в эксперименте принимали участие восемь пар.

В конце 2018 года сообщалось, что в Китае появились на свет первые в мире генетически «отредактированные» дети — близнецы Лулу и Нана.