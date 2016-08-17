​В Китае откроют самый высокий в мире стеклянный мост - ФОТО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Самый длинный и высокий в мире стеклянный мост откроется 20 августа в национальном парке Чжанцзяцзе (провинция Хунань, Центральный Китай), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В общей сложности мост установит десять мировых рекордов.

Длина и ширина сооружения составят, соответственно, 430 и 6 м. Мост из 99 трехслойных прозрачных стеклянных панелей соединит две скалы и будет пролегать над расщелиной на высоте около 300 м.

Ежедневно полюбоваться захватывающими дух видами смогут до 8 тыс. человек, однако в первое время, утверждают организаторы увеселительного комплекса, билет нужно будет резервировать по меньшей мере за один день до визита.

Строительство основной конструкции моста было завершено в декабре прошлого года. Для того, чтобы продемонстрировать его прочность, в июле было организовано целое шоу, когда по стеклянному сооружению проехал 2-тонный грузовик.