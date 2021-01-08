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В Китае обнаружили редкие окаменелости динозавра возрастом около 70 млн лет

В Китае обнаружили редкие окаменелости динозавра возрастом около 70 млн лет Находка включает в себя скелет динозавра, кладку яиц с эмбрионами и гнездо
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8 января 2021 г. 15:25
В Китае обнаружили редкие окаменелости динозавра возрастом около 70 млн лет

Редкие окаменелости динозавра с кладкой яиц обнаружены учеными в восточной китайской провинции Цзянси. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, возраст находки составляет порядка 70 млн лет.

Речь идет об окаменелости взрослой особи динозавра семейства тероподов. Находка включает в себя скелет динозавра, кладку яиц с эмбрионами и гнездо. Двухметровый динозавр, указывает агентство, лежит на кладке яиц так же, как современные птицы.

Как отметил научный сотрудник Юньнаньского университета Би Шуньдун, находка позволяет лучше понять процесс вылупления динозавров семейства тероподов из яиц. Исследования показали, что эмбрионы в кладке находятся на разной стадии развития, что свидетельствует об асинхронном вылуплении.

Полный текст исследования опубликован в научном журнале Science Bulletin.

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