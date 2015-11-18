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    ​В Китае обнаружены золотые слитки 2000-летней давности

    В гробнице нашли 25 золотых слитков в виде конского копыта и 50 золотых монет

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Китае в гробнице на древнем семейном кладбище во время археологических раскопок обнаружили золотые монеты и слитки 2000-летней давности.

    Как сообщает Report со ссылкой на китайское агентство Sinxua, гробница относилась к династии Баты (206 год до н.э., 24 год н.э.).

    В информации говорится, что из гробницы извлекли 25 золотых слитков в виде конского копыта и 50 золотых монет.

    Предполагается, что слитки были преподнесены в качестве подарка первому главе Хайхунхов в провинции Джиангши на востоке Китая.

    По информации, последняя находка считается одной из самых ценных находок, обнаруженных до сих пор на принадлежащем указанной династии кладбище.

    В информации отмечается, что каждая монета весит 250 г, а слиток - 40-250 г. Клад находился в трех коробках под одной из могил. 

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