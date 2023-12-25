О нас

В Китае нашли 28 гробниц, датируемых II тысячелетием до н. э.

В Китае нашли 28 гробниц, датируемых II тысячелетием до н. э. Китайские археологи нашли 28 гробниц членов семей высокопоставленных аристократов, а также захоронения слуг и животных, датируемые периодом династии Шан (XVI-XI вв. до н. э.) в городском округе Аньян (провинция Хэнань) в центральной части Китая.
Это интересно
25 декабря 2023 г. 15:00
В Китае нашли 28 гробниц, датируемых II тысячелетием до н. э.

Китайские археологи нашли 28 гробниц членов семей высокопоставленных аристократов, а также захоронения слуг и животных, датируемые периодом династии Шан (XVI-XI вв. до н. э.) в городском округе Аньян (провинция Хэнань) в центральной части Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент Аньянского института культурных реликвий и археологии Цуй Цзунлян.

"Это первый случай нахождения таких гробниц за пределами развалин [древнего города] Инь", - заявил Цуй Цзунлян.

Он добавил, что это открытие предоставило новую информацию для изучения похоронных традиций династии Шан.

Шан - царство, существовавшее во II тысячелетии до н. э. в центре современной территории КНР. Наиболее распространенным верованием жителей царства было почитание покойных предков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 28 Shang Dynasty tombs found in central China's Henan

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi