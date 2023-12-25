В Китае нашли 28 гробниц, датируемых II тысячелетием до н. э.

Китайские археологи нашли 28 гробниц членов семей высокопоставленных аристократов, а также захоронения слуг и животных, датируемые периодом династии Шан (XVI-XI вв. до н. э.) в городском округе Аньян (провинция Хэнань) в центральной части Китая.

Китайские археологи нашли 28 гробниц членов семей высокопоставленных аристократов, а также захоронения слуг и животных, датируемые периодом династии Шан (XVI-XI вв. до н. э.) в городском округе Аньян (провинция Хэнань) в центральной части Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент Аньянского института культурных реликвий и археологии Цуй Цзунлян.

"Это первый случай нахождения таких гробниц за пределами развалин [древнего города] Инь", - заявил Цуй Цзунлян.

Он добавил, что это открытие предоставило новую информацию для изучения похоронных традиций династии Шан.

Шан - царство, существовавшее во II тысячелетии до н. э. в центре современной территории КНР. Наиболее распространенным верованием жителей царства было почитание покойных предков.