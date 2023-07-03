В Китае найдены наскальные рисунки возрастом более 3 тыс. лет

Три места с наскальными рисунками возрастом около 3,2 тыс. лет обнаружены в бассейне реки Тунтянь в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Три места с наскальными рисунками возрастом около 3,2 тыс. лет обнаружены в бассейне реки Тунтянь в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Большинство наскальных рисунков состоят из простых изображений фигур животных. Также была найдена одна примечательная картина с изображением яка, ее размеры составляют 18 см в высоту и 21 см в ширину. Як изображен повернутым вправо, с передними и задними конечностями, изображенными с помощью техники, напоминающей орнамент Бута. Этот вид наскальной живописи в основном распространен в среднем течении реки Тунтянь", - заявил глава исследовательской группы Джамьянг Ньима.

Он добавил, что 36 наскальных рисунков были обнаружены на высоте более 3 800 м. При этом всего в этом районе ранее было найдено 59 рисунков.

Помимо человеческих фигур, на изображениях можно встретить таких животных, как яки, олени, волки, тигры, леопарды, овцы, собаки, лошади и верблюды. Также встречаются рисунки двухколесных повозок и различные символы.

Эксперты считают, что открытие даст важную информацию для изучения культуры истоков реки Янцзы.