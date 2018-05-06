В Китае море превратилось в голубой неон - ФОТО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Телекомпания CGTN публикует фотографии с побережья у северо-восточного города Далянь.

Как сообщает Report, на снимках видно, что воды моря у самого берега буквально превратились в голубой неон.

Это природный феномен, который называется биолюминесценцией.

Обычно такое явление можно встретить в теплых водах, где миллионы микроорганизмов испускают свет, когда они потревожены волной.

Биологи говорят, что микроорганизмы могут светиться также для того, чтобы напугать хищников.