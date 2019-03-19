В Китае хирург впервые провёл операцию на мозге на расстоянии 3000 км - ФОТО - ВИДЕО

В Китае хирург впервые провел операцию на человеческом мозге, находясь в 3000 км от пациента.

Как передаёт Report со ссылкой на China Global Television Network, операция длилась около трёх часов.

Врач Линг Жипей подключился к экранам, установленным в операционной палате больного, и смог установить в мозг пациента имплантат для его глубокой стимуляции - чип, используемый для определения состояния человека с болезнью Паркинсона.

Интересно, что хирург управлял процессом онлайн, используя для этого интернет с мобильного телефона.

"Сеть 5G позволила избежать зависаний изображения или задержки от дистанционного управления, проявляющейся при работе с 4G", - сказал он.

Операция прошла успешно. Пациент быстро очнулся и рассказал, что хорошо себя чувствует.