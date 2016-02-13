В Китае слониха затоптала на дороге 15 автомобилей - ВИДЕО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Слониха из китайского заповедника выбралась на оживленную туристическую дорогу и повредила 15 припаркованных автомобилей, сообщает Report cо ссылкой на "Синьхуа".

Инцидент произошел в пятницу в провинции Юаньнань на юго-западе Китая. Слониха по кличке Чжусунья, сбежавшая из местного заповедника, в течение 20 минут подбегала к припаркованным автомобилям туристов и топтала их, пишет Синьхуа. В общей сложности слониха нанесла ущерб 15 припаркованным автомобилям. После этого она вернулась обратно в заповедник в поисках пищи.