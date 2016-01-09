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    Названа причина сноса гигантской статуи Мао Цзэдуна в Китае

    В китайской провинции Хэнань демонтировали открытую несколько дней назад 37-метровую позолоченную статую Мао Цзэдуна

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В китайской провинции Хэнань демонтировали открытую несколько дней назад 37-метровую позолоченную статую Мао Цзэдуна. Как передает Report, об этом  сообщили государственные СМИ Китая.

    Представитель властей деревни, где была установлена статуя, сообщил, что проект не был согласован официально и потому был демонтирован.

    Гигантский монумент "великому кормчему" возвышался над сельскохозяйственными угодьями уезда Тунсюй и был оплачен местными бизнесменами. Как писала местная пресса, они собрали на строительство почти 3 млн. юаней (около 460 тыс. долларов).

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