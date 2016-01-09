Названа причина сноса гигантской статуи Мао Цзэдуна в Китае

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В китайской провинции Хэнань демонтировали открытую несколько дней назад 37-метровую позолоченную статую Мао Цзэдуна. Как передает Report, об этом сообщили государственные СМИ Китая.

Представитель властей деревни, где была установлена статуя, сообщил, что проект не был согласован официально и потому был демонтирован.

Гигантский монумент "великому кормчему" возвышался над сельскохозяйственными угодьями уезда Тунсюй и был оплачен местными бизнесменами. Как писала местная пресса, они собрали на строительство почти 3 млн. юаней (около 460 тыс. долларов).