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    ​В Кении из тюрьмы освободили 100-летнюю женщину

    Старушка попала за решетку из-за неуплаченного штрафа

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Из кенийской тюрьмы освободили женщину в возрасте 100 лет.

    По сообщениям Report, Маргарет Нгима попала на три месяца в тюрьму города Эмбу из-за неуплаченного штрафа в 100 тысяч кенийских шиллингов (около 1000 долларов).

    К штрафу ее приговорили за неуважение к суду, где слушалось дело о земельной тяжбе.

    Дело Нгимы вызвало широкий общественный резонанс в Кении. После одной недели в тюрьме штраф за нее заплатил местный сенатор Майк Сонко. Он также отправил "спасательную команду", чтобы убедиться, что старушку действительно выпустили из тюрьмы.

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