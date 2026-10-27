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    В казахстанском Алатау построят два небоскреба за $800 млн

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    • 27 октября, 2026
    • 12:12
    В казахстанском Алатау построят два небоскреба за $800 млн

    В городе Алатау (Казахстан) построят два небоскреба высотой 272 и 78 метров на сумму свыше $800 млн.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на пресс-службу Кабмина страны.

    В нем говорится о том, что в многофункциональном комплексе Iconic Complex разместятся офисные, жилые, гостиничные, торговые и общественные пространства.

    Участие в закладке камня принял вице-премьера страны Канат Бозумбаев.

    "Мы рассчитываем, что Iconic Complex задаст новый стандарт качества проектирования и строительства и внесет вклад в развитие Алатау как современного города. Проект должен быть реализован в установленные сроки с соблюдением высоких требований к качеству и безопасности", - сказал он.

    Строительством займется China State Construction Engineering Corporation(CSCEC). Завершение строительства комплекса запланировано на конец 2029 года.

    Решение о специальном статус города Алатау было принято в марте 2026 года. Как заявил ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Alatau City станет первым полностью цифровым городом, где инфраструктура, городские сервисы и экономика интегрированы на основе больших данных, новейших технологий и "умного" управления". В целом, инвестиционный портфель города включает 67 проектов на общую сумму порядка $6,9 млрд.

    городская инфраструктура Казахстан
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