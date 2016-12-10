В канадском зоопарке семь пингвинов утонули от страха

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В зоопарке города Калгари в Канаде утонули семь пингвинов.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал Calgary Herald.

Трупы пингвинов обнаружили сотрудники зоопарка. Вскрытие показало, что все они погибли, захлебнувшись водой.

«По всей видимости, виноват какой-то стресс-фактор, из-за которого птицы запаниковали, но сложно сказать, что именно их испугало», - отметил директор зоопарка Джейми Дорган.

Все погибшие пингвины были разного возраста: самому младшему — восемь месяцев, самому старшему – семь лет.

Все они были здоровы.

Обстоятельства гибели расследуются администрацией.