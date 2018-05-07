В Канаде выставили на продажу золотой перстень агента КГБ со встроенной камерой

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Канадская компания Hit Camera, торгующая редкими коллекционными фотоаппаратами, выставила на продажу шпионский перстень с миниатюрной камерой, использовавшийся в годы холодной войны. Как сообщает Report, об этом пишет издание Daily Mail.

Крохотная камера с настраиваемой диафрагмой, снимающая на фотопленку шириной восемь миллиметров, скрыта в кольце, изготовленном из золота весом 14 каратов. По утверждению ее владельца, обнаружено лишь несколько таких камер, причем конструкция каждой из них имеет уникальные особенности.

Если верить продавцу, в 1970-е годы перстень использовал советский КГБ. Каким образом это установлено и как его обладателем стал японский коллекционер драгоценностей, якобы выставивший вещицу на аукцион Christie’s в 1991 году, не уточняется.

Японцу удалось продать кольцо за 25 тысяч долларов, и его новый владелец рассчитывает выручить не меньше.