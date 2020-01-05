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В Канаде у самолета при взлете отлетело колесо - ФОТО

​В Канаде у самолета при взлете отлетело колесо

Лайнер авиакомпании Air Canada вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось одно из колес шасси. 

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC.

Как стало известно, инцидент случился с воздушным судном Bombardier Dash 8. Ему пришлось час часа летать над аэропортом, после чего удалось сесть.

Уточняется, что самолет должен был лететь из Монреаля в Сегеней.

Согласно имеющимся данным, всего на борту находилось 52 человека.

Как отмечается, никто из них не пострадал.

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