​В Канаде совершил первый самолет на электричестве

В канадской провинции Британская Колумбия совершил первый полет первый в мире коммерческий самолет, полностью работающий на электроэнергии.

Как передает Report, об этом рассказали в компании Harbour Air Seaplanes.

Полет стал возможен после совместных действий двух компаний – Harbour Air, крупнейшей в Северной Америке авиакомпании по производству гидросамолетов, и magniX, компании, производящей "революцию в сфере электрической авиации".

"(Компании – ред.) объявили сегодня об успешном полете первого в мире коммерческого самолета, работающего полностью на электричестве. Сегодня утром…в (канадском городе – ред.) Ричмонде состоялся успешный полет ePlane, шестиместного самолета марки de Havilland Canada DHC-2 Beaver, усиленного двигателем magni500 мощностью 750 лошадиных сил. Этот исторический полет знаменует начало третьей эры в авиации - электрической", - отметили в сообщении.

Сообщили о том, что самолетом управлял гендиректор и основатель Harbour Air Грег Макдугалл. Отмечается, что полет "вошел в историю", а двигатель самолета "обеспечивает чистый и эффективный способ питания самолетов".