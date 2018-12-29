В Канаде разыгран "новогодний" джекпот национальной лотереи в размере $29 млн

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Так называемый новогодний джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 39,5 млн канадских долларов ($29 млн) разыгран в Канаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 5, 13, 14, 16, 17, 29 и 49. Бонус-число - 18", - уточнили организаторы.

На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Британская Колумбия. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

В минувшие выходные в Канаде был разыгран "рождественский" джекпот этой лотереи в размере 60 млн канадских долларов ($44,2 млн). Победителем стал житель провинции Онтарио.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в другую национальную лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.