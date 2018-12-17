В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи в размере $12 млн

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 16 млн канадских долларов ($12 млн) разыгран в Канаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводила розыгрыш.

"Выпавшие номера - 11, 12, 22, 36, 46 и 47. Бонус-число - 7", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что в розыгрыше два победителя, которые разделят между собой главный приз. Один счастливый билет был продан в провинции Онтарио, а второй - в одном из центральных регионов страны, но более точной информации пока не поступало.

В лотерею также был разыгран "утешительный приз" в размере 1 млн канадских долларов ($750 тыс.). Его выиграл житель провинции Онтарио. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

Ранее житель Канады выиграл в лотерею более $7 млн.