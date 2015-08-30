​В Канаде неизвестный выиграл в лотерею $5,3 млн

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Неизвестный житель канадской провинции Онтарио сорвал джекпот в размере 7 млн канадских долларов ($5,3 млн) популярной национальной лотереи "6 из 49".

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.

Победитель должен предъявить выигрышный квиток с сыгравшими номерами 13, 30, 36, 40, 42 и 46. По правилам лотереи, победитель должен назвать свое имя, анонимам выигрыш не предоставляют.

Atlantic Lottery проводит розыгрыши на территории Канады с 1976 года.