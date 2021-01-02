О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Канаде нашли еще один таинственный монолит

В Канаде нашли еще один таинственный монолит Вандалы разрисовали монолит красной краской
Это интересно
2 января 2021 г. 10:43
В Канаде нашли еще один таинственный монолит

В канадском Торонто обнаружили таинственный металлический монолит, которые ранее также нашли в США и некоторых странах Европы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

Прямоугольный предмет высотой в 3,5 м внезапно появился на пляже озера Онтарио в канун нового года и сразу вызвал ажиотаж среди местного населения. Согласна кадрам телеканала, вандалы разрисовали монолит красной краской. В мэрии Торонто заявили, что информированы о появлении в городе этого предмета и добавили, что не знают кто и когда его там его установил.

В конце ноября 2020 года первый подобный монолит был найден в пустыне американского штата Юта. Изготовленный из блестящего металла массивный прямоугольный брус выступал из земли на высоту около 4 м.

Позже такие же предметы были обнаружены в Великобритании, Румынии и других странах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
1 января 2021 г. 12:45
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
29 декабря 2020 г. 16:38
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
28 декабря 2020 г. 12:36
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
1 января 2021 г. 10:27
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
30 декабря 2020 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi