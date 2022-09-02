В Канаде мужчина сумел выжить, заблудившись в лесу на 34 дня

Житель провинции Квебек смог выжить, проведя в лесу 34 дня.

Житель провинции Квебек смог выжить, проведя в лесу 34 дня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

26-летний представитель одного из коренных народов Канады - племени анишинаби - Перси Пукачичи ушел из родного поселка Лак-Симон (находится примерно в 600 км к северу от Монреаля) в близлежащий лес 21 июля. Родные мужчины забили тревогу спустя двое суток, после чего были организованы поиски пропавшего, в которых в общей сложности принимали участие более 60 человек, в том числе полицейские с собаками.

Отыскать его смогли лишь вечером 24 августа двое рыбаков, которые услышали какой-то шум на берегу расположенного в этих местах озера Лак-Симон. Подплыв к месту шума они увидели исхудавшего человека, которым оказался пропавший.

"Ему было трудно ходить, у него почти не осталось сил. Он был голоден. Его лицо сильно осунулось из-за нехватки пищи", - рассказал телеканалу один из координаторов спасательной миссии Дэниел Пьен. По его словам, Пукачичи смог выжить лишь благодаря тому, что питался черникой и однажды ему удалось поймать кролика.

В настоящее время пострадавший проходит курс реабилитации.