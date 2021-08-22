В Канаде койоты нападают на людей из-за наркотиков

В Канаде зафиксировали участившиеся случаи нападения койотов на людей.

В Канаде зафиксировали участившиеся случаи нападения койотов на людей.

Как сообщает Report, они связаны с тем, что животные едят наркотики, которые дают им люди, пишет американский журнал Outdoor Life.

За несколько месяцев было совершено уже 30 нападений агрессивных койотов. При этом особенно много инцидентов с их участием происходят в "Стэнли-парке" в Ванкувере. Так, за последние несколько дней было зарегистрировано три нападения хищников на людей. Несколько из них были пойманы и убиты должностными лицами.

Как рассказала в эфире CTV Morning Live преподаватель Университета Калгари и специалист по койотам Александра Шелли, койоты "Стэнли-парка" так агрессивны по нескольким причинам.

По ее словам, животных вытесняют из их обычных мест обитания убежища для бездомных.

Эксперт отметила, что все случаи нападения койотов, которые она изучила, включали животных, которых кормили люди или тех, кого заставляли есть человеческую пищу. Это уменьшает обычный страх койота перед человеком, указала она.

"Поведение некоторых из этих койотов говорит о том, что они употребляли токсины или наркотики, возможно, опиоиды. Есть также некоторые признаки возможного жестокого обращения с этими животными", - сказала педагог.