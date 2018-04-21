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    В Калифорнии угнали грузовик с 8 тысячами билетов в Disneyland

    Disneyland уже аннулировал все украденные билеты© Disney Parks

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Грузовик, перевозивший 8 тысяч билетов в Disneyland, угнали в Калифорнии, передает Report со ссылкой на Рен-ТВ.

    Инцидент произошел на одной из американских парковок этой ночью. В грузовике находились материалы, оборудование, регистрационные данные для конференции фермеров в штате Южная Каролина, а также 8 тысяч билетов в парк развлечений.

    Отмечается, что Disneyland аннулировал все украденные билеты.

    Для пострадавших в результате угона фермеров изготовят новые пропуска в "волшебный мир Уолта Диснея".

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