​В Калифорнии столкнулись сторонники и противники Трампа

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В калифорнийском Сан-Диего зафиксированы столкновения между сторонниками и противниками кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Инцидент с участием смешанной толпы приблизительно в 1 тыс. человек произошел после предвыборного мероприятия, которое миллиардер провел в городе. Протестующие ожидали кандидата и его сторонников с транспарантами за пределами конференц-центра, выражая несогласие с антииммигрантской риторикой Трампа.

Обе стороны кидали друг в друга различные предметы, в основном бутылки, пока их не оттеснила полиция.