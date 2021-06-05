В Калифорнии пассажиры смогут ездить на беспилотных машинах без водителя

Комиссия по коммунальным предприятиям американского штата Калифорния уполномочила компанию Cruise участвовать в первой программе по предоставлению беспилотных автомобилей пассажирам.

Комиссия по коммунальным предприятиям американского штата Калифорния уполномочила компанию Cruise участвовать в первой программе по предоставлению беспилотных автомобилей пассажирам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило ведомство.

"Cruise - первый участник беспилотной программы CPUC, в рамках которой пассажиры могут ездить на тестовом автомобиле без водителя. Cruise может не взимать с пассажиров плату за поездки на тестовом транспорте", - говорится в релизе.

В руководстве комиссии заявили, что выпуск первого разрешения на участие в беспилотной программе является примечательной вехой, а машины без водителей увеличат безопасность на дорогах, одновременно удовлетворив нужды в передвижении.

В релизе отмечается, что у Cruise уже было разрешение тестировать автомобили, но с нынешним документом компания получила право предоставлять транспортные средства пассажирам.