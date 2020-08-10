В Израиле создадут медмаску из золота и бриллиантов

Израильский ювелир работает над самой дорогой медицинской маской в мире, которая будет сделана из золота и инкрустирована бриллиантами, а цена ее составит 1,5 млн долларов США.

Израильский ювелир работает над самой дорогой медицинской маской в мире, которая будет сделана из золота и инкрустирована бриллиантами, а цена ее составит 1,5 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, для производства этого экстравагантного изделия используются белое золото и 3,6 тыс. драгоценных камней.

Маска будет оборудована фильтром N99 промышленного класса. Она заказана "богатым китайским бизнесменом, проживающим в настоящее время в Соединенных Штатах", а его главным условием было лишь, чтобы "маска стала самой дорогой в мире".

Работа над изделием в соответствии с условиями контракта должна быть завершена к концу 2020 года.