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В Израиле создадут медмаску из золота и бриллиантов

В Израиле создадут медмаску из золота и бриллиантов Израильский ювелир работает над самой дорогой медицинской маской в мире, которая будет сделана из золота и инкрустирована бриллиантами, а цена ее составит 1,5 млн долларов США.
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10 августа 2020 г. 19:41
В Израиле создадут медмаску из золота и бриллиантов

Израильский ювелир работает над самой дорогой медицинской маской в мире, которая будет сделана из золота и инкрустирована бриллиантами, а цена ее составит 1,5 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, для производства этого экстравагантного изделия используются белое золото и 3,6 тыс. драгоценных камней.

Маска будет оборудована фильтром N99 промышленного класса. Она заказана "богатым китайским бизнесменом, проживающим в настоящее время в Соединенных Штатах", а его главным условием было лишь, чтобы "маска стала самой дорогой в мире".

Работа над изделием в соответствии с условиями контракта должна быть завершена к концу 2020 года.

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