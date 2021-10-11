О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Израиле обнаружили огромную винодельню возрастом 1,5 тысячи лет

В Израиле обнаружили огромную винодельню возрастом 1,5 тысячи лет Масштабный промышленный комплекс византийского периода, производивший до двух миллионов литров вина в год, обнаружен археологами в израильском городе Явне.
Это интересно
11 октября 2021 г. 19:21
В Израиле обнаружили огромную винодельню возрастом 1,5 тысячи лет

Масштабный промышленный комплекс византийского периода, производивший до двух миллионов литров вина в год, обнаружен археологами в израильском городе Явне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, завод построен по передовым технологиям того времени и включает в себя пять великолепных винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый, склады для выдержки и сбыта вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранилось вино, десятки тысяч фрагментов и целые глиняные амфоры (кувшины). Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован.

Управление древностей Израиля сообщило, что находка свидетельствует, что город Явне полтора тысячелетия назад был одним из центров мирового виноделия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
11 октября 2021 г. 12:52
МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха
МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха
11 октября 2021 г. 12:50
Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
9 октября 2021 г. 10:39
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
9 октября 2021 г. 10:02
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
8 октября 2021 г. 13:08
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
7 октября 2021 г. 15:02
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
7 октября 2021 г. 11:09
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
6 октября 2021 г. 20:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi