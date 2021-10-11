В Израиле обнаружили огромную винодельню возрастом 1,5 тысячи лет

Масштабный промышленный комплекс византийского периода, производивший до двух миллионов литров вина в год, обнаружен археологами в израильском городе Явне.

Масштабный промышленный комплекс византийского периода, производивший до двух миллионов литров вина в год, обнаружен археологами в израильском городе Явне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, завод построен по передовым технологиям того времени и включает в себя пять великолепных винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый, склады для выдержки и сбыта вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранилось вино, десятки тысяч фрагментов и целые глиняные амфоры (кувшины). Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован.

Управление древностей Израиля сообщило, что находка свидетельствует, что город Явне полтора тысячелетия назад был одним из центров мирового виноделия.