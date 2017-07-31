В Израиле намерены бороться с многоженством

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Специальной министерской комиссии Израиля был представлен план по борьбе с полигамией, который, в первую очередь, составлялся для борьбы с многоженством среди бедуинов, сообщает Report со ссылкой на израильский NewsRu.

Согласно данным, которые были представлены на совещании "лидером" по количеству полигамных браков среди мусульман в Израиле являются бедуины. По этому показателю бедуинские семьи также обошли мусульманское население Палестины. Более 16% бедуинских семей состоят из одного мужчины и нескольких женщин.

План был разработан при участии министра юстиции Айелет Шакед и включает в себя правовые шаги, предусматривает ужесточение контроля за соблюдением закона, а также ужесточение критериев выплаты социальных пособий.

Кроме того, предусмотрено ужесточение контроля соблюдением законодательного запрета на многоженство. За нарушение этого запрета предусмотрено тюремное заключение сроком до 5 лет.