В Италии заметили бесстрашных козлов, гуляющих по крутому склону плотины

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Бывший банковский работник Федерика Грасси сфотографировала целое стадо альпийских коз, разгуливающих по крутому склону плотины Diga del Cingino в Италии.

Как передает Report, угол наклона дамбы составляет около 90 градусов, а высота — 49 метров.

Бесстрашные животные, кажется, бросают вызов гравитации, и у них есть на то причины. Оказывается, альпийские горные козы ищут минералы, которые употребляют в пищу, восполняя запасы необходимых веществ.

При этом Грасси заявила, что поведение животных у неё вызывает исключительно восхищение.

"Увиденное сначала показалось мне невозможным, однако я встретила местного жителя и он рассказал, что наблюдает за этим каждый день", — цитирует Daily Mail 63-летнюю итальянку.