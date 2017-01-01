СМИ: В Италии уволен дирижер, заявивший детям, что Деда Мороза не существует

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Итальянский дирижер Джакомо Лоприено был уволен после того, как по окончании новогоднего представления сказал детям, что Деда Мороза не существует. Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, инцидент произошел 30 декабря в римском концертном зале Auditorium во время музыкального спектакля по мотивам диснеевского мультфильма "Холодное сердце".

По окончанию представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать артистов, сыгравших их любимых героев. В это время Лоприено взял микрофон и сказал: "Вообще-то, Деда Мороза не существует". Эта фраза дирижера вызвала слезы у детей и возмутила взрослых. Недовольство родителей переросло в массовый протест, который широко обсуждался в социальных сетях. В результате компания-организатор представления приняла решение уволить руководителя оркестра.