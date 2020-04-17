В Италии умерла звезда сериала "Спрут" - ФОТО

Французская актриса Патриция Милларде, известная по роли судьи Сильвии Конти в телесериале "Спрут", умерла в возрасте 61 года.
Как передает Report, об этом сообщил на своем сайте журналист Давид Маджио.
Актриса ушла из жизни в римском госпитале Сан-Камилло после сердечного приступа.
Милларде родилась 24 марта 1957 года во Франции, в коммуне Мон-де-Марсан. Она дебютировала в кино в 1980-м в фильме "Крысиные бега". В 1990 году актриса переехала в Италию.
Актриса снималась в последних шести сезонах сериала "Спрут". Среди других ее работ – роли в фильмах второй "Бум", "Горячий шоколад", "Жестокая справедливость", сериале "Элен и ребята".
Телесериал "Спрут" впервые вышел на экраны в 1984 году. Он рассказывал о борьбе итальянских правоохранительных и судебных органов с сицилийской мафией и коррупцией. Сериал был очень популярен в Европе и СССР.