В Италии умерла звезда сериала "Спрут" - ФОТО

Патриция Милларде https://report.az/storage/news/bcab85349e3aa3eac8389591bfdd2e6d/9e10cdab-5985-44af-9d09-e5b0ccd81043_292.jpg

Французская актриса Патриция Милларде, известная по роли судьи Сильвии Конти в телесериале "Спрут", умерла в возрасте 61 года.

Как передает Report, об этом сообщил на своем сайте журналист Давид Маджио.

Актриса ушла из жизни в римском госпитале Сан-Камилло после сердечного приступа.

Милларде родилась 24 марта 1957 года во Франции, в коммуне Мон-де-Марсан. Она дебютировала в кино в 1980-м в фильме "Крысиные бега". В 1990 году актриса переехала в Италию.

Актриса снималась в последних шести сезонах сериала "Спрут". Среди других ее работ – роли в фильмах второй "Бум", "Горячий шоколад", "Жестокая справедливость", сериале "Элен и ребята".

Телесериал "Спрут" впервые вышел на экраны в 1984 году. Он рассказывал о борьбе итальянских правоохранительных и судебных органов с сицилийской мафией и коррупцией. Сериал был очень популярен в Европе и СССР.