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В Италии умерла самая пожилая жительница страны

В Италии умерла самая пожилая жительница страны Анджела Тирабоски, самая старая жительница Италии, умерла в возрасте 112 лет.
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9 мая 2022 г. 02:49
В Италии умерла самая пожилая жительница страны

Анджела Тирабоски, самая старая жительница Италии, умерла в возрасте 112 лет.

Как передает Report со ссылкой на газету Corriere della Sera, 19 апреля ей исполнилось 112 лет, и в январе она установила национальный рекорд долголетия. У нее осталось четверо детей - Роберто, Мария, Лучиана и Пьеро, всем в возрасте от 70 до 85 лет, внук и двое правнуков.

По данным издания, секрет долголетия Тирабоски - "улыбаться жизни и смотреть только вперед". В начале 2021 года пожилой итальянке сделали операцию на бедренной кости, но это не сказалось на ее активном характере: каждый день она читала газету, смотрела новости и помогала на кухне.

Самой пожилой жительницей Италии теперь стала Доменика Эрколани, которой 3 июля исполнится 112 лет. Исторический рекорд принадлежит уроженке северной области Пьемонт Эмме Мерано, она умела в 2017 году в возрасте 117 лет. Среди мужчин наиболее пожилым в Италии был житель Сардинии Антонио Тодде, умерший в 2002 году в возрасте почти 113 лет.

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