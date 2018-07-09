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    В Италии скончалась самая пожилая жительница Европы

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Самая пожилая женщина Европы скончалась в Италии на 117-м году жизни.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает итальянское информационное агентство Ansa.

    Как сообщает агентство, Джузеппина Проетто-Фрау скончалась 6 июля в коммуне Монтелупо-Фьорентино в провинции Флоренция. Ей было 116 лет и 37 дней.

    Отмечается, что она была не только верифицированной итальянской долгожительницей, но и второй самой пожилой женщиной на планете после 117-летней жительницы Японии Тиё Мияко.

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