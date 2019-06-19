В Италии скончалась самая пожилая женщина Европы

В возрасте 116 лет ушла из жизни Джузеппина Робуччи, которая являлась старейшей жительницей Европы и второй самой пожилой женщиной на планете.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, печальное известие сообщил мэр итальянского города Поджо-Империале Альфонсо Д`Алоизио, отметивший, что здесь всегда гордились своей землячкой.

Робуччи родилась в 1903 году, пережила Первую и Вторую мировые войны, работала в траттории, вырастила пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков. Семь лет назад ее удостоили звания почетного мэра Поджо-Империале.

До самых последних дней бабушка Пеппа, как все ее называли, чувствовала себя неплохо, а в мае даже проголосовала на выборах в Европарламент.