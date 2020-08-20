В Италии продают дома по два евро

Власти итальянского муниципалитета Самбука-ди-Сицилия планируют запустить акцию по продаже домов за два евро. Цель инициативы — привлечь в город, страдающий от депопуляции, новых жителей

Власти итальянского муниципалитета Самбука-ди-Сицилия планируют запустить акцию по продаже домов за два евро. Цель инициативы — привлечь в город, страдающий от депопуляции, новых жителей.

Как передает Report, об этом сообщает портал Idealista.

Ранее муниципалитет уже проводил аналогичную распродажу, причем цена тогда составляла символический 1 евро. Удвоение ценника в администрации объяснили желанием обозначить второй этап проекта. "Первый этап, когда жилье продавалось по цене 1 евро, был крайне успешным, второй как бы знаменует собой движение вперед", — уточнил мэр Самбуки Джузеппе Качиоппо.

Всего в программу планируется включить 15 зданий. Условия участия в ней остаются прежними — покупателям придется отреставрировать здания за свой счет в течение трех лет. Они также обязаны внести в местную казну депозит в размере 5 тысяч евро — он будет возвращен по окончании ремонта.

По словам Качиоппо, распродажу должны были начать весной 2020-го, но ее старт пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В настоящее время все готово для запуска акции, но власти Самбуки ждут снятия ограничений на передвижение между странами.

Ранее, в июне, стало известно, что самые большие в Европе скидки на недвижимость летом 2020-го предоставляются именно в Италии — местные собственники соглашаются на дисконты вплоть до 40 процентов от рыночных цен, установленных до пандемии коронавируса.