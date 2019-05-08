​В Италии продают дома по цене чашки кофе

Власти города Муссомели, расположенного в Италии, выставили на продажу дома по цене в 1 евро. В ряде европейских стран за эти деньги можно приобрести чашку кофе или свежий багет, но на юге Сицилии одного евро хватит на покупку целого здания.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

На продажу было выставлено 100 заброшенных домов, при этом в будущем их количество будет только расти.

Но есть одна хитрость - покупатель теряет гарантийный депозит (около 7 тысяч евро), если не отремонтирует здание в течение года.