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В Италии продадут дома по цене гамбургера

В Италии продадут дома по цене гамбургера В итальянском городе Салеми на Сицилии выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита - всего за один евро.
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31 октября 2020 г. 03:18
В Италии продадут дома по цене гамбургера

В итальянском городе Салеми на Сицилии выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита - всего за один евро.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

Покупателям предложат нуждающиеся в ремонте здания. Некоторые из них находятся в запустении с 1968 года, после землетрясения.

"Все дома принадлежат городскому совету, что ускоряет продажу и снижает бюрократию, - цитирует издание мэра города Доменико Венути. - Перед запуском продаж мы восстановили эти районы Салеми, модернизировали инфраструктуру, дороги, электросети, канализацию".

Также в городе есть рестораны и кафе на любой бюджет, Норманнский замок и музеи.

В городском совете надеются, что эти факторы привлекут потенциальных покупателей недвижимости.

Единственный нюанс в том, что будущим владельцам придется ежегодно оплачивать страховку на здание в размере 250 евро, пока строение не будет отремонтировано.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliyada evlər hamburger qiymətinə satılacaq

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