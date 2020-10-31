В Италии продадут дома по цене гамбургера

В итальянском городе Салеми на Сицилии выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита - всего за один евро.

В итальянском городе Салеми на Сицилии выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита - всего за один евро.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun .

Покупателям предложат нуждающиеся в ремонте здания. Некоторые из них находятся в запустении с 1968 года, после землетрясения.

"Все дома принадлежат городскому совету, что ускоряет продажу и снижает бюрократию, - цитирует издание мэра города Доменико Венути. - Перед запуском продаж мы восстановили эти районы Салеми, модернизировали инфраструктуру, дороги, электросети, канализацию".

Также в городе есть рестораны и кафе на любой бюджет, Норманнский замок и музеи.

В городском совете надеются, что эти факторы привлекут потенциальных покупателей недвижимости.

Единственный нюанс в том, что будущим владельцам придется ежегодно оплачивать страховку на здание в размере 250 евро, пока строение не будет отремонтировано.