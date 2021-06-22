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В Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников

В Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников Подросток из Флоренции обратился к адвокатам из-за родителей, запрещающим ему прививаться от коронавируса.
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22 июня 2021 г. 17:03
В Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников

Подросток из Флоренции обратился к адвокатам из-за родителей, запрещающим ему прививаться от COVID-19.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Ассоциации семейных адвокатов Тосканы.

Школьник заявил, что его родители не дают ему письменного разрешения на вакцинацию.

"Будучи 17-летним, он не может выбирать адвоката напрямую и не может получить прививки без документа от родителей", - рассказал представитель ассоциации Джанни Балдини.

Как сообщали со слов подростка местные СМИ, его родители считают вакцины небезопасными. О проблеме узнали социальные службы и школа, которая через минобразования обратилась к юристам.

"Пока заявление не дошло до суда. Я постараюсь поговорить с родителями, чтобы они передумали, - говорит адвокат. - Иначе дело передадут в трибунал по делам несовершеннолетних и будет назначен специальный куратор от прокуратуры". По его словам, подобные случаи стали встречаться в Италии довольно часто. Аналогичный эпизод происходит с семьей из города Ареццо, где вакцинации добивается 16-летний юноша.

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