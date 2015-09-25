​В Италии обнаружили виллы в форме свастики - ФОТО

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В провинции Бриндизи на юго-востоке Италии обнаружили виллы в форме свастики.

Как передает Report, открытие сделали жители деревень Спеччиолла и Пантанаджианни, между которыми расположена коттеджная застройка, разглядывая спутниковые фотографии на Google Maps.

Изображения вызвали волну гнева, особенно среди левых активистов. Предварительное расследование показало, что дома были построены в 90-е годы прошлого века, а не в эпоху фашизма в Италии.

Пока не удалось установить, кто несет ответственность за строительство. Но полиция считает, что даже если архитектора обнаружат, вряд ли удастся доказать умышленный характер его действий и привлечь к ответственности.

Сносить виллы также никто не планирует.