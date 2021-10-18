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В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке

В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке В итальянской пещере Романелли нашли произведения искусства, созданные в каменном веке.
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18 октября 2021 г. 04:59
В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке

В итальянской пещере Романелли нашли произведения искусства, созданные в каменном веке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Antiquity.

Исследователи также установили, что представители Homo sapiens обитали там примерно от 14 до 11 тыс лет назад.

Впервые ученые обнаружили в пещере наскальные рисунки в 1905 году. Однако следующие значимые открытия были сделаны только в наши дни. Подробное изучение Романелли началось в 2016 году, в ходе него археологи задокументировали несколько ранее незамеченных изображений.

Среди находок — геометрические узоры, которые прочерчивались пальцем по "лунному молоку" — мягкому белому материалу, накапливающемуся в известняковых пещерах. Также они обнаружили рисунок птицы.

Несмотря на то, что часть изображений со временем испортилась, по ним все равно можно оценить уровень мастерства доисторических художников. Они использовали разные инструменты, в зависимости от того, на какой поверхности рисовали. Изображение бизона, например, в пещере было размещено так, что создавался 3D-эффект.

По словам исследователей, недавно найденные артефакты, наряду с ранее обнаруженными, имеют много общего с наскальными рисунками из Италии, Франции, Испании и Азербайджана.

"Они подтверждают существование общего визуального наследия на обширной территории Евразии в период позднего верхнего палеолита", — считает Дарио Сигари из Университета Феррары.

По его мнению, открытие поднимает "новые вопросы о социальной динамике и распространении общих иконографических мотивов в Средиземноморском бассейне".

Он отметил, что есть некоторые признаки того, что это наследие может простираться до Северной Африки и Кавказа.

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Версия на азербайджанском языке İtalyanın Romanelli mağarasında Qobustan qayaüstü təsvirlərinə bənzəyən nadir sənət əsərləri tapılıb

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