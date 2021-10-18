В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке

В итальянской пещере Романелли нашли произведения искусства, созданные в каменном веке.

В итальянской пещере Романелли нашли произведения искусства, созданные в каменном веке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Antiquity.

Исследователи также установили, что представители Homo sapiens обитали там примерно от 14 до 11 тыс лет назад.

Впервые ученые обнаружили в пещере наскальные рисунки в 1905 году. Однако следующие значимые открытия были сделаны только в наши дни. Подробное изучение Романелли началось в 2016 году, в ходе него археологи задокументировали несколько ранее незамеченных изображений.

Среди находок — геометрические узоры, которые прочерчивались пальцем по "лунному молоку" — мягкому белому материалу, накапливающемуся в известняковых пещерах. Также они обнаружили рисунок птицы.

Несмотря на то, что часть изображений со временем испортилась, по ним все равно можно оценить уровень мастерства доисторических художников. Они использовали разные инструменты, в зависимости от того, на какой поверхности рисовали. Изображение бизона, например, в пещере было размещено так, что создавался 3D-эффект.

По словам исследователей, недавно найденные артефакты, наряду с ранее обнаруженными, имеют много общего с наскальными рисунками из Италии, Франции, Испании и Азербайджана.

"Они подтверждают существование общего визуального наследия на обширной территории Евразии в период позднего верхнего палеолита", — считает Дарио Сигари из Университета Феррары.

По его мнению, открытие поднимает "новые вопросы о социальной динамике и распространении общих иконографических мотивов в Средиземноморском бассейне".

Он отметил, что есть некоторые признаки того, что это наследие может простираться до Северной Африки и Кавказа.